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23.01.2020 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Иванова умерла после операции по омоложению

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

Пациентка клиники эстетической медицины в Иванове скончалась в центре пластической хирургии после проведения платной косметической операции по омоложению. По факту гибели женщины началось расследование.

Следствие в Ивановской области возбудило дело по факту смерти 50-летней жительницы областного центра, которая заключила договор с медцентром на оказание услуг по косметической хирургии.
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- 20 января 2020 года в рамках исполнения договора женщине проведена операция, после чего она была переведена в палату под наблюдение медицинского персонала. Через несколько часов состояние пациентки ухудшилось, спасти женщину не удалось, - сообщили в СК.

Что именно хотела улучшить в своем внешнем облике погибшая пациентка благодаря косметической операции, в СК не уточнили.

В ведомстве отметили, что после ЧП в СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами клиники эстетической медицины своих профессиональных обязанностей.

Если вину сотрудников клиники пластической хирургии докажут, им грозит до трех лет заключения и запрет на занятие медицинской практикой на тот же срок.

Следователи провели обыски в клинике, изъяли медицинскую документацию и отправили на экспертизу препараты, которые врачи применяли для лечения погибшей пациентки.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново Халатность врачей

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