Жительница Иванова умерла после операции по омоложению

Пациентка клиники эстетической медицины в Иванове скончалась в центре пластической хирургии после проведения платной косметической операции по омоложению. По факту гибели женщины началось расследование.

Следствие в Ивановской области возбудило дело по факту смерти 50-летней жительницы областного центра, которая заключила договор с медцентром на оказание услуг по косметической хирургии.

- 20 января 2020 года в рамках исполнения договора женщине проведена операция, после чего она была переведена в палату под наблюдение медицинского персонала. Через несколько часов состояние пациентки ухудшилось, спасти женщину не удалось, - сообщили в СК.

Что именно хотела улучшить в своем внешнем облике погибшая пациентка благодаря косметической операции, в СК не уточнили.

В ведомстве отметили, что после ЧП в СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами клиники эстетической медицины своих профессиональных обязанностей.

Если вину сотрудников клиники пластической хирургии докажут, им грозит до трех лет заключения и запрет на занятие медицинской практикой на тот же срок.

Следователи провели обыски в клинике, изъяли медицинскую документацию и отправили на экспертизу препараты, которые врачи применяли для лечения погибшей пациентки.