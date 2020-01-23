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23.01.2020 09:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье на кондитерской фабрике прошли обыски

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке на "Приморском кондитере", фабрике, которая является крупнейшим предприятием подобного профиля на Дальнем Востоке, проводятся оперативные мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по Приморскому краю.

Обыски прошли в фирме, чьи работники погибли при пожаре под Томском

Ранее в местных СМИ прошла информация, что на фабрике провели обыск правоохранители, изъята финансовая документация. В полиции информацию подтвердили, не сообщив подробностей.

Руководство компании обещало прокомментировать ситуацию позже.

"Приморский кондитер" - одно из старейших предприятий региона. Предприятие выпускает десятки наименований кондитерских изделий.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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