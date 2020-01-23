В Приморье на кондитерской фабрике прошли обыски

Во Владивостоке на "Приморском кондитере", фабрике, которая является крупнейшим предприятием подобного профиля на Дальнем Востоке, проводятся оперативные мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по Приморскому краю.

Ранее в местных СМИ прошла информация, что на фабрике провели обыск правоохранители, изъята финансовая документация. В полиции информацию подтвердили, не сообщив подробностей.

Руководство компании обещало прокомментировать ситуацию позже.

"Приморский кондитер" - одно из старейших предприятий региона. Предприятие выпускает десятки наименований кондитерских изделий.