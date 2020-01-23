В Перми молодожены напали на организаторов свадьбы

В Перми жених, невеста и гости бракосочетания напали на организаторов свадьбы, сообщает местный телеканал "Рифей-Пермь".

Причиной агрессивного поведения стали блюда праздничного стола, в которых посетители ресторана нашли насекомых и волосы. Помимо этого, раздражение гостей вызвал тот факт, что праздничный стол был сервирован грязной посудой. Заказчики торжества попросили организаторов вернуть деньги за свадьбу, но, получив отказ, решили вернуть деньги силой и устроили драку с персоналом заведения общепита.

Драку удалось прекратить сотрудникам полиции. В отношении ее зачинщиков возбуждено уголовное дело по статье № 161 УК РФ "Грабеж".