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23.01.2020 16:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми молодожены напали на организаторов свадьбы

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми жених, невеста и гости бракосочетания напали на организаторов свадьбы, сообщает местный телеканал "Рифей-Пермь".

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Причиной агрессивного поведения стали блюда праздничного стола, в которых посетители ресторана нашли насекомых и волосы. Помимо этого, раздражение гостей вызвал тот факт, что праздничный стол был сервирован грязной посудой. Заказчики торжества попросили организаторов вернуть деньги за свадьбу, но, получив отказ, решили вернуть деньги силой и устроили драку с персоналом заведения общепита.

Драку удалось прекратить сотрудникам полиции. В отношении ее зачинщиков возбуждено уголовное дело по статье № 161 УК РФ "Грабеж".

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