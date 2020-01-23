Спасатели эвакуировали замерзающего мужчину из кемеровской тайги

Сотрудники МЧС России эвакуировали мужчину из глухой горно-таежной местности Кемеровской области. Пострадавший получил обморожение конечностей и нуждался в квалифицированной медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Кемеровской области, в Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд МЧС России сведения о замерзшем передал региональный оператор системы-112. Мужчина находился в районе недействующего Усинского марганцевого месторождения, в глухой горно-таежной местности.

Спасатели приняли решение для эвакуации задействовать борт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России (базируется в аэропорту Абакана Республики Хакасия). В четверг утром вертолет направился к месту происшествия.

"Спасательная операция завершилась успешно, - говорится в сообщении ведомства. - Несмотря на крайне сложные погодные условия - сильный ветер и ограниченную видимость. К тому же в горах выпало большое количество снега".

В ГУ МЧС по Кемеровской области отметили, что в таких погодных условиях наземным транспортом мужчину нельзя было бы вывезти.

Пострадавший доставлен в Абакан, где его осмотрели врачи скорой медицинской помощи. В настоящий момент его состоянию ничего не угрожает.