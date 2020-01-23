На Ставрополье завершено следствие по делу экс-министра спорта

Расследование уголовного дела о превышении полномочий против бывшего министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова закончили в следственном управлении СКР по региону. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате его действий государство потеряло шесть миллионов рублей.

"В 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке техзадания и определению цены контракта для аукциона по закупке оборудования для Ставропольского училища олимпийского резерва. Инвентарь приобретали в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", - отмечается в информации, опубликованной на официальном сайте СКР по краю.

По данным следствия, в итоге именно эта фирма выиграла аукцион на 14 миллионов рублей и заключила контракт. Фактическая цена инвентаря при этом оказалась чуть больше восьми миллионов. Оставшиеся шесть миллионов рублей, утверждают правоохранители, были похищены.

Сейчас все необходимые доказательства собраны, в отношении Романа Маркова готовится обвинительное заключение, после этого дело передадут в суд.

Как уже сообщалось, уголовное дело против бывшего министра спорта Ставрополья возбудили в середине октября 2019 года. Тогда дома и в рабочем кабинете Романа Маркова сотрудники СК провели обыски и изъяли документацию. В середине ноября губернатор региона Владимир Владимиров уволил чиновника с поста министра из-за утраты доверия.