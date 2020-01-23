В Дагестане за взятку задержан мировой судья

В Хасавюртовском районе Дагестана задержан по подозрению во взятке мировой судья. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным силовиков, задержанный вымогал деньги у директора Баташюртовской средней школы за установление административного штрафа в размере пять тысяч рублей вместо дисквалификации на три года по делу о нарушении правил пожарной безопасности в общеобразовательном заведении.

Сумма взятки составила - десять тысяч рублей. Судья был пойман на месте преступления. Кроме того, во время обыска в его кабинете были обнаружены незаконно хранящиеся боеприпасы.