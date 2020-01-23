На Ставрополье двое подростков осквернили Вечный огонь

В городе Изобильном Ставропольского края сотрудники полиции нашли двух мальчиков, которые осквернили Вечный огонь. Об этом в четверг сообщили "РГ" в краевом управлении МВД России.

Информация о вопиющем случае вандализма ранее появилась в социальных сетях, где опубликовали запись с камеры видеонаблюдения. На ней двое подростков стоят у Вечного огня. Затем один из них плюет на мемориал и отходит. Второй несовершеннолетний справляет нужду, отчего пламя гаснет.

Полиция быстро нашла двух малолетних вандалов. Школьников доставили в отдел МВД, где провели с ними профилактическую беседу.

Также на их родителей был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Решается вопрос о том, чтобы поставить юных нарушителей на профилактический учет в МВД.