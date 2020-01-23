На Кубани объявили экстренные предупреждения о смерчах и снеге

На территории Краснодарского края сегодня днем, 23 января, и до конца суток ожидаются дожди и мокрый снег, местами - на дорогах гололедица и метель, а на Черноморском побережье ожидаются смерчи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кубани.

В Сочи объявлено сразу несколько штормовых предупреждений о непогоде. Над Черным морем на участке Магри - Веселое есть вероятность формирования смерчей. Также, по данным ЦГМС, в ближайшие один-три часа в горной и предгорной зоне Сочи ожидаются обильные осадки - налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В горах выше 2500 метров над уровнем моря лавиноопасно. Спасатели рекомендуют жителям и гостям города быть внимательными и не совершать дальние прогулки в снегопад.

"Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов, в юго-восточных предгорьях - до -4 …-6 градусов мороза. При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередачи. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер спасателей "01" или "101", - сообщается на сайте ведомства.