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23.01.2020,  
17:41
Текст:  Николай Грищенко

Уникальную "машину ядерного апокалипсиса" восстановили на Дону

Сотрудники музея "Парк Патриот" в городе Каменск-Шахтинск восстановили "машину ядерного апокалипсиса" - высокозащищенное транспортное средство "Ладога". Бронетехника готова к использованию и способна двигаться своим ходом.
В музее "Парк Патриот" восстановили машину "Ладога" №180. Фото: Сергей Белогруд В музее "Парк Патриот" восстановили машину "Ладога" №180. Фото: Сергей Белогруд
В музее "Парк Патриот" восстановили машину "Ладога" №180. Фото: Сергей Белогруд

Уникальный бронированный экспонат, созданный на базе танка Т-80, появился в музейной коллекции в августе прошлого года. В Ростовую область машина прибыла из Московской области в разукомплектованном состоянии.

- Всего было выпущено пять машин "Ладога". Одна из них с бортовым номером "180", предназначенная для единственного президента СССР Михаила Горбачева, восстановлена силами наших сотрудников, - рассказал "РГ" сотрудник музея "Парк-Патриот" Алексей Козин.

Фото: US Air Force/wikipedia.org
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Броня вкупе с мощной фильтровентиляционной установкой, дополнительными баллонами с воздухом и кондиционером обеспечивали экипажу машины надежную защиту от радиации.

- В "Ладоге" могли разместиться шесть человек. В носовой части корпуса расположено отделение управления с двумя рабочими местами. Доступ обеспечивается двумя люками в крыше и лазом в основной отсек. Люки комплектовались набором смотровых приборов для вождения днем и ночью, - рассказывает Алексей Козин. - А в другом более комфортном отсеке располагались пассажиры. Посадка туда выполнялась через люк в задней части левого борта надстройки. Он имеет, как видите, крупную откидную створку и опускаемую аппарель со ступеньками.

С помощью новейших на тот момент средств связи и видеонаблюдения экипаж и пассажиры "Ладоги" могли следить за событиями вне машины. Кроме того, в защищенном отсеке имелся запас воды и продовольствия. С его помощью можно было продержаться 48 часов.

Газотурбинный двигатель ГТД-1250 мощностью 1250 лошадиных сил мог разогнать 42-тонную машину на шоссе до 110 километров в час. На грунтовке показатели были скромнее - 70 километров в час. Запаса топлива хватало на 350 километров.

- За годы существования пробег нашего изделия составил всего около 700 километров, - заявил Козин.

Кстати

В 1986 году "Ладога" с бортовым номером "317" прекрасно зарекомендовала себя в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Экипаж машины проводил разведку местности и видеосъемку объектов, в том числе в разрушенном машинном зале. С 3 мая по 28 сентября "Ладога" прошла в общей сложности 4720 километров, после чего была возвращена СКБ "Трансмаш".

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