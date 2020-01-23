В бухте Севастополя пропал спортсмен на каяке

В Севастополе продолжаются поиски мужчины, который накануне вышел в море на каяке и не вернулся. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

- Поиски велись вчера до трех часов ночи. Сейчас выйти в море не удается из-за сложных погодных условий, но поиски будут продолжены, - сообщили в ведомстве.

Известно, что 69-летний мужчина вышел в море на каяке в полдень в среду, 22 января. Он отправился от 159-го причала бухты Александровской в направлении Инкермана. Вечером, когда пенсионер не вернулся домой, его жена обратилась в экстренную службу. Звонок поступил в 20 часов.

Как выяснили спасатели, перед выходом в море мужчина записался в журнале прихода-выхода судов. Его личные вещи остались на причале, а каяк исчез.

На поиски вчера вечером были направлены три катера от МЧС, центра гражданской защиты Севастополя и пограничного управления. Пропавшего искали 14 человек.

Сегодня утром поиски осложнились сильным ветром и штормом. Накануне в Севастополе было объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в ГУ МЧС, в течение суток 23 января и ночью 24 января в городе ожидаются дождь и мокрый снег, а ветер усилится до 15-20 метров в секунду.