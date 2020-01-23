В Ялте ураган повалил деревья и сорвал иллюминацию

В курортной Ялте ураганный ветер повалил деревья и разрушил элементы благоустройства на городской набережной. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

У некоторых деревьев порывами ветра до 25 метров в секунду поломаны ветки, (например, в детсаду "Огонек"), другие же повалены с корнем. А на набережной опрокинуты конструкции с праздничной иллюминацией - при урагане не устояли утяжеляющие растяжки блоки.

- Сотрудники муниципального учреждения "Ялтагорсвет" восстановили и укрепили поврежденные конструкции, - сообщил Сейран Меметов, помощник главы администрации Ялты, курирующий сферу ЖКХ. - Ликвидация последствий непогоды завершится до конца дня.

Накануне МЧС разослало крымчанам штормовое предупреждение о прохождении холодного фронта, который принес небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и ветер до 20-25 метров в секунду. В ночь на пятницу на полуострове ожидается местами снег, туман, гололедно-изморозевые отложения и гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами очень сильный до 20-25 метров в секунду.