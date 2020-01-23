В США рассказали о смертоносности старых российских ракет

Американские эксперты считают, что даже старые российские ракеты представляют смертельную опасность для военного флота.

В качестве примера The National Interest приводит сверхзвуковую универсальную противокорабельную ракету "Оникс". Модернизированная версия этой ракеты сможет поражать цели на расстоянии 800 километров. Кроме того, она имеет усовершенствованную систему нацеливания и защиты от радиопомех.

"Гиперзвуковые ракеты? Старые сверхзвуковые противокорабельные ракеты так же смертоносны", - с такого заголовка начинается материал.

Как отмечается в публикации, "Оникс", развернутый в 2002 году, имеет максимальную скорость 2,5 Маха. Это меньше, чем скорость, которую может развивать российская гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон". "Но это достаточно быстро, чтобы бросить вызов системам ПВО на западных военных кораблях", - пишет The National Interest.

Американские эксперты отмечают, что система наведения "Оникса" является довольно интересной. Она позволяет разным ракетам действовать совместно, распределяя и классифицируя цели в зависимости от их важности, и выбирать оптимальную схему атаки.

"После уничтожения основной цели оставшиеся ракеты атакуют другие корабли, причем ни одна цель не подвергается удару более чем одной ракетой", - отмечается в материале.

При этом запущенная ракета отключает радар и летит на небольшой высоте от пяти до десяти метров, на которой эффективность большинства систем ПВО очень низка. А когда "Оникс" выходит из-под радиогоризонта, радар ракеты снова активируется и фиксируется на цели. Такая особенность, в сочетании с высокой скоростью ракеты, существенно усложняет жизнь системам ПВО и РЭБ.

"Оникс" может быть запущен с кораблей и подводных лодок. Кроме того, эти ракеты входят в систему береговой обороны и могут быть использованы в рамках тактик ракетных засад.

"Что действительно интересно, так это то, что почти 20-летняя ракета, которая летит на скорости 2,5 Маха, все еще может быть настолько грозной", - говорится в публикации. The National Interest приходит к выводу о том, что, несмотря на разговоры о меняющем правила войны гиперзвуковом оружии, более медленное и старое российское оружие все еще несет угрозу для боевых кораблей.