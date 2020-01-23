Спохватились: США хотят развернуть комплексы Patriot в Ираке

В Минобороны США озаботились противоракетной обороной баз в Ираке из-за иранской угрозы.

Как сообщает Fox News со ссылкой на официальных представителей в Пентагоне, в Ираке, вероятно, будет развернута система Patriot.

К этому решению в Минобороны страны склоняются на фоне скандальной историей с пострадавшими на базе США солдатами. После иранской ракетной атаки одиннадцать американских военнослужащих с жалобами на травмы были направлены в медучреждения Германии.

Журналисты полагают, что президент Дональд Трамп преуменьшил масштабы ранений военнослужащих, заявив на форуме в Давосе, что у них "головные боли".

При этом они отмечают, что американские военные не сбили ни одну из баллистических ракет Ирана из-за отсутствия системы противоракетной обороны.

Ранее высокопоставленный чиновник Пентагона пояснил телеканалу, что атаку Ирана считали маловероятной.

В завершении корреспонденты подчеркивают, что американские войска ощущают нехватку систем Patriot.