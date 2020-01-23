Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.01.2020,  
11:34
Текст:  Антон Валагин

США списали протекшую подлодку

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

В Музее подводного флота США в Кейпорте, штат Вашингтон состоялась церемония прощания с атомной подводной лодкой Pittsburgh.

На языке ВМС США процедура называется "дезактивация": на корабле спустили государственный флаг, официально прекратили несение вахты и обесточили подлодку. Затем атомоход будет переведен на верфь Пьюджет-Саунд для демонтажа секретного оборудования, вооружения и реактора.

Фото: wikipedia.org
Новые украинские снаряды оказались опасными даже при хранении

- Самое главное в отсеках подлодки исчезло. Но что-то осталось: история, воспоминания... - приводит Defence Blog слова последнего командира АПЛ Джейсона Дехлера.

Pittsburgh - 33-я подлодка типа Los Angeles, в строю с 1985 года. Подводное водоизмещение корабля 6962 тонны, длина 110 метров, подводная скорость 20 узлов, экипаж 110 человек. Ударные АПЛ типа Los Angeles вооружены 4 торпедными аппаратами и установкой для запуска 12 крылатых ракет Tomahawk.

"Питтсбург" дважды: в 1991 и 2002 годах, - стрелял "Томагавками" по Ираку, нес боевое дежурство в Средиземном море и у берегов Африки. Осенью 2018 года произошла утечка воды в реакторном отсеке, из-за чего подлодке пришлось вернуться в порт приписки Гротон.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: ТАНТК имени Бериева
В Таганроге отремонтировали дальний "охотник за подлодками" Ту-142МЗ 22.01.2020
Сгорел в пути: американский БТР Stryker вспыхнул в Польше 20.01.2020
Мы видим все: российская РЛС смогла обнаружить F-35 у границ Ирана 19.01.2020
подлодки
ВМС США посоветовали опасаться подлодок "Ясень-М" 14.01.2020
Трагедия подлодки Б-37: причины взрыва так и не были установлены 11.01.2020
ВМС
Украина заминирует Азовское море 17.01.2020
Вертолеты Ка-52 и Apache встретились "лицом к лицу" в Египте 05.01.2020