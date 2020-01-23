Стали известны ведущие и программа китайского новогоднего гала-концерта

В номерах будут отражены достижения Нового Китая, строительство "среднезажиточного" общества в 2020 году, борьба с бедностью и другие главные для страны темы. Как указывают организаторы, "концерт подарит всем народам КНР чувство счастья, безопасности и гордости, а его номера создадут добрую и радостную атмосферу".

В пекинской части зрелища лицами праздника станут ведущие Медиакорпорации Китая Жэнь Луюй и Нигэмайти, актриса Тун Лия, а также победители конкурса лучших ведущих минувшего года, организованного Медиакорпорацией Китая - Инь Сун и Чжан Шуюе. Имена четырех ведущих на площадке в городе Чжэнчжоу - Чжан Цзэцюнь, Ма Юе, Пан Сяогэ и Ми На. Столько же ведущих будут работать в регионе "Большого залива": Чэнь Син, Ху Синъэр, Лю Чжунчжи и Сюй Лунань.

Медиакорпорация Китая приглашает всех встретить китайский Новый год на грандиозном шоу в ночь на 25 января.