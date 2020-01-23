"Тайфун": как проходила последняя операция советских войск в Афганистане

Крупномасштабная общевойсковая операция "Тайфун" была проведена с 23 по 26 января 1989 года под руководством командующего 40-ой армией ограниченного контингента советских войск в Афганистане генерал-лейтенанта Бориса Громова.

Целью активных военных действий накануне вывода советских войск была зачистка от формирований моджахедов в трех северных и центральных афганских провинциях: Парван, Баглан и Кундуз. Таким образом был решен вопрос обеспечения безопасного "коридора" для колонн с боевой техникой и имуществом.

Трасса, по которой советские части должны были возвращаться на родину, пролегала через горный массив Гиндукуш и перевал Саланг.

Через этот перевал еще в 60-х годах в тяжелейших условиях наши специалисты пробили тоннель.

По сути, это труба диаметром шесть метров и длиной 2,6 километра, расположенная на высоте более трех километров над уровнем моря.

Через Саланг в ночь с 3 на 4 января в 1980 году в Афганистан были ведены советские войска, по этому же маршруту предстояло и вывести их из республики.

Генерал Громов сравнивал перевал с игольным ушком, через которое надо было протащить большую часть ограниченного контингента.

Операцию разрабатывали тщательно, наиболее ответственным был второй этап, когда уже некому было прикрывать уходящие колонны.

Ситуация осложнялась тем, что практически на всем протяжении этой дороги засели вооруженные моджахеды из отрядов Ахмад Шаха Масуда. Удастся ли осуществить бескровный вывод во многом зависело от того, как сложится ситуация на трассе в горах Гиндукуш.

Масуд - прозвище Ахмад Шаха, в переводе с арабского оно означает; "счастливый". Ему действительно сопутствовала удача. Ахмад Шах полностью контролировал Панджшерское ущелье. Его позиции создавали серьезную угрозу для важнейшей автотранспортной артерии Кабул-Хайратон, по которой из Советского Союза шли грузы для 40-ой армии и помощь для правительства республики.

Советские войска неоднократно пытались выбить Масуда из ущелья, но всякий раз ему удавалось не только уйти живым, но и восстановить боевые формирования. За это он получил еще одно прозвище - Панджшерский лев.

Масуд был настолько популярен, особенно на севере страны, что президент Афганистана Мохаммад Наджибулла высказал просьбу к советскому руководству максимально ослабить позиции этого полевого командира до окончательного вывода войск.

Оставлять такого противника вдоль дороги, по которой будут двигаться части ограниченного контингента, было крайне неблагоразумно. По словам генерала Громова, если бы Ахмад Шах запер Саланг, у советских войск были бы большие проблемы, но и ему тоже пришлось бы непросто, так как вооружение у наших частей было гораздо мощнее.

Однако все понимали, что истекают последние дни пребывания на афганской земле. Умирать на чужбине никому не хотелось, а вооруженный конфликт на перевале неизбежно повлек бы огромные потери.

В руководстве страны не было единодушия в том, как выстроить заключительный акт афганской войны.

Кто-то подозревал, что душманы обязательно нанесут удар, стоит только главным частям ограниченного контингента подойти к перевалу. Чтобы нанести упреждающий удар, предлагалось привлечь всю мощь 40-й армии, задействовать тактические ракеты, тяжелую артиллерию и стратегическую авиацию из тыловых округов СССР.

Была и другая точка зрения, согласно которой беспрепятственный пропуск войск по горной дороге мог бы обеспечить договор с Масудом о соблюдении нейтралитета.

Советское командование, не желая кровопролития, надеялось на заключение с Ахмад Шахом соглашения о взаимном ненападении.

Военачальники потратили массу усилий, чтобы вступить с Ахмад Шахом в тайные переговоры. Главарь моджахедов пообещал не предпринимать никаких активных действий во время вывода группировки вооруженных сил СССР, если "шурави" сами не нарушат договор о перемирии. Он не преминул добавить, что его отряды будут настороже.

Население близлежащих кишлаков было предупреждено о возможных боевых столкновениях. В течение двух суток по громкоговорителям людей на их языке дари уведомляли о том, что из опасных районов во избежание жертв необходимо уйти.

К жителям обратился и президент республики Наджибулла, он также убеждал их временно покинуть свои дома.

Утром 23 января началась последняя операция советских войск в Афганистане под кодовым названием "Тайфун".

По сигналу генерал-лейтенанта Громова по Панджшеру и примыкающим к нему ущельям были нанесены заранее спланированные мощные удары, в том числе дальней авиацией с территории СССР. Основной силой стали 108 и 201 мотострелковые дивизии, которые прошли в Афганистане десятилетний боевой путь.

Были задействованы сотни орудий и минометов. Самолеты несли в отсеках бомбы мощностью до 40 тонн в тротиловом эквиваленте, о которых говорили, что они могут "складывать" ущелья.

Операция закончилась 26 января. За эти дни Панджшер был буквально "отутюжен" огневыми ударами.

Советские части с полным основанием могли ожидать от Ахмад Шаха ответного удара, но его не последовало.

Возможно, главарь моджахедов не решился стрелять в спины уходящим войскам или оценил тот факт, что Громов не указал среди целей наиболее густонаселенные пункты. А, быть может, ураганный огонь по его позициям привел к тому, что отвечать было некому и нечем.

Жертв среди мирного населения избежать не удалось. Оценить потери душманов не представлялось возможным, а со стороны советских войск погибли несколько солдат.

Благодаря этой операции вывод ограниченного контингента удалось провести практически бескровно.