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Умер легендарный исполнитель ролей щекастых злодеев Дзё Сисидо

Новости
    23.01.2020, 15:20
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/CriterionDaily Фото: twitter.com/CriterionDaily
Фото: twitter.com/CriterionDaily

Дзё Сисидо, огромная легенда жанрового японского кинематографа, умер на 87-м году жизни. Грустное известие принес портал Nippon.com. Не назвав причин смерти артиста.

Дзё Сисидо родился 6 декабря 1933 года в Осаке. Сниматься начал в середине пятидесятых. При этом актер сделал пластическую операцию - увеличил силиконовыми имплантами щеки (в 2001-м ему их вынули), после чего стал необычайно востребован в ролях гангстеров. В итоге выйдя в топ главных звезд якудза эйга и субжанра брутальных боевиков мукокусэки акусён, в шестидесятых-семидесятых годах поработивших японские кинотеатры.

За карьеру Дзё Сисидо снялся в сотнях фильмов, сериалов (по некоторым данным - в районе трехсот), где один из самых прославленных - мегакультовая картина 1967 года "Рожденный убивать", в которой щеки господина Дзё особо хороши.

Среди других работ - "Ржавый нож", "Стрелок Рюдзи: Человек, который зловеще смеется", "Молодость зверя", "Ворота плоти", "Мой паспорт - кольт", "Бандиты против самураев".

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