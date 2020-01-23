Умер легендарный исполнитель ролей щекастых злодеев Дзё Сисидо

Дзё Сисидо, огромная легенда жанрового японского кинематографа, умер на 87-м году жизни. Грустное известие принес портал Nippon.com. Не назвав причин смерти артиста.

Дзё Сисидо родился 6 декабря 1933 года в Осаке. Сниматься начал в середине пятидесятых. При этом актер сделал пластическую операцию - увеличил силиконовыми имплантами щеки (в 2001-м ему их вынули), после чего стал необычайно востребован в ролях гангстеров. В итоге выйдя в топ главных звезд якудза эйга и субжанра брутальных боевиков мукокусэки акусён, в шестидесятых-семидесятых годах поработивших японские кинотеатры.

宍戸さん、、、残念で残念でなりません。

言葉や背中で沢山の事教えて頂きました。

有難うございました

心から御冥福をお祈りします。



R.I.P. Mr. Joe Shishido



永瀬正敏 pic.twitter.com/r5474k4W47 — 永瀬正敏 Masatoshi Nagase (@m_nagase_66) January 21, 2020

За карьеру Дзё Сисидо снялся в сотнях фильмов, сериалов (по некоторым данным - в районе трехсот), где один из самых прославленных - мегакультовая картина 1967 года "Рожденный убивать", в которой щеки господина Дзё особо хороши.

Rest in peace, Joe Shishido. Long known as “Ace no Joe” for his early Nikkatsu role in FAST-DRAW GUY and internationally renowned for his indelible performances in the films of Seijun Suzuki, such as YOUTH OF THE BEAST, GATE OF FLESH, and BRANDED TO KILL. pic.twitter.com/9MHDQltf22 — Japan Society Film (@js_film_nyc) January 21, 2020

Среди других работ - "Ржавый нож", "Стрелок Рюдзи: Человек, который зловеще смеется", "Молодость зверя", "Ворота плоти", "Мой паспорт - кольт", "Бандиты против самураев".