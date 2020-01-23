В Австрии проведут эксгумацию заключенных концлагеря Гунзкирхен

Историк Ангелика Шлакл на основании архивных исследований пишет, что незадолго до окончания Второй мировой войны нацисты построили концлагерь Гунхкирхен в районе городов Линц и Эдт. В числе других заключенных там были умерщвлены около 20000 тысяч венгерских евреев. В день умирали по 200 человек, свидетельствуют документы. Лагерная администрация не успевала сжигать в печах всех умерших, поэтому их стали зарывать в лесу поблизости.

Между тем в 1979 году в лесном массиве возле Гунзкирзена из пяти массовых захоронений были эксгумированы 1127 погибших и похоронены в мемориальном комплексе Маутхаузен. Мемориальный камень сегодня напоминает о жертвах нацистов. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами Комитет Маутхаузен настаивает на проведении дополнительной эксгумации. По данным "Австрийского черного креста", общее число захороненных нацистами в этой местности может достигать 5175 человек. При этом, как теперь оказалось, они были зарыты не в пяти, а в семи массовых захоронениях.

Представители Комитета предполагают, что эксгумация, проведенная сорок лет назад, возможно, была неполной. Поэтому ожидают от министерства внутренних дел, на которое в соответствии с австрийскими законами лежит ответственность за сохранение мемориала Маутхаузен, соответствующих шагов. Со своей стороны, МВД заявило, что заинтересовано в установлении исторической справедливости, однако для этого потребуется проведение новых научных исследований.