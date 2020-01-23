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23.01.2020 15:44
Рубрика: В мире

В Австрии проведут эксгумацию заключенных концлагеря Гунзкирхен

Текст: Александр Саможнев
В Австрии проведут эксгумацию заключенных концлагеря Гунзкирзен, который входил в фабрику смерти Маутхаузен. По архивным документам исследователи установили, что в лесу недалеко от лагеря находятся два больших массовых захоронения, сообщает газета Die Presse.

Историк Ангелика Шлакл на основании архивных исследований пишет, что незадолго до окончания Второй мировой войны нацисты построили концлагерь Гунхкирхен в районе городов Линц и Эдт. В числе других заключенных там были умерщвлены около 20000 тысяч венгерских евреев. В день умирали по 200 человек, свидетельствуют документы. Лагерная администрация не успевала сжигать в печах всех умерших, поэтому их стали зарывать в лесу поблизости.

Фото: Дмитрий Козлов/РИА Новости
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Между тем в 1979 году в лесном массиве возле Гунзкирзена из пяти массовых захоронений были эксгумированы 1127 погибших и похоронены в мемориальном комплексе Маутхаузен. Мемориальный камень сегодня напоминает о жертвах нацистов. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами Комитет Маутхаузен настаивает на проведении дополнительной эксгумации. По данным "Австрийского черного креста", общее число захороненных нацистами в этой местности может достигать 5175 человек. При этом, как теперь оказалось, они были зарыты не в пяти, а в семи массовых захоронениях.

Представители Комитета предполагают, что эксгумация, проведенная сорок лет назад, возможно, была неполной. Поэтому ожидают от министерства внутренних дел, на которое в соответствии с австрийскими законами лежит ответственность за сохранение мемориала Маутхаузен, соответствующих шагов. Со своей стороны, МВД заявило, что заинтересовано в установлении исторической справедливости, однако для этого потребуется проведение новых научных исследований.

В мире Европа Австрия

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