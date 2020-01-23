В Харькове снова появится проспект Жукова

Одному из центральных проспектов украинского Харькова вернут имя легендарного советского маршала Георгия Жукова. Об этом распорядился мэр города.

"Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета совместно с юридическим департаментом Харьковского городского совета подготовить проект решения <...> по изменению названия (переименования) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове", - передает ТАСС текст распоряжения градоначальника.

Примечательно, что это не первое возвращение проспекту старого названия. Начиная с 2016 года, когда в рамках т. н. "декоммунизации" было принято решение о присвоении ему имени генерала Петра Григоренко, проспект переименовывался несколько раз. В итоге было принято решение о проведении общественного обсуждения вопроса, в котором 67% респондентов высказались за возврат имени советского маршала.