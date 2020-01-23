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23.01.2020 11:03
Рубрика: Общество

В конкурсе "Учитель будущего" смогут принять участие студенты педвузов

Текст: Ксения Колесникова

В профессиональном конкурсе "Учитель будущего", который реализуется на платформе "Россия-страна возможностей", смогут участвовать команды студентов педагогических вузов России. Об этом рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Напомним, в образовательном центре "Сириус" студент Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова Алексей Маклаков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой:

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"У нас очень много конкурсов профессионального мастерства для педагогов. Но в категории участников - чаще всего действующие педагоги. А для учащихся вузов конкурсов профмастерства только два, один из них - это олимпиада "Я профессионал". Можно ли сейчас в действующие конкурсы, например, "Учитель года" или "Учитель будущего", который недавно вышел, включить раздел для студентов педагогических специальностей и, может быть, просто для студенческого сообщества? Потому что хочется работать на свое творческое портфолио, повышать профессиональное мастерство еще на этапе обучения в вузе".

Президент поддержал инициативу: "Можно, мы обязательно подумаем. В голову просто никому не пришло. Вы потому и выпускник "Сириуса" - вам приходят такие светлые идеи. Обязательно подумаем, постараемся реализовать".

"К старту второго сезона проекта "Учитель будущего" мы обязательно проработаем формат участия в конкурсе команд студентов педагогических вузов России", - подчеркнул сегодня генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Он рассказал, что на платформе действует большое количество проектов, которые специально созданы для студентов: студенческая олимпиада "Я - профессионал", проект "Профстажировки 2.0", фестиваль "Российская студенческая весна", всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!", Российская национальная премия "Студент года".

Справка "РГ"

Профессиональный конкурс "Учитель будущего" проводится в этом году впервые. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения России. За почти 1,5 месяца на него было подано более 39,5 тысячи заявок. Сейчас идет этап тестирования, который продлится до 31 января.

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