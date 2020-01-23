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23.01.2020 18:00
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В новогодние праздники ЦДМ на Лубянке посетили 1,5 миллиона человек

В предновогодний период и январские праздники "Центральный Детский Магазин на Лубянке" (собственник - компания "Галс-Девелопмент") посетили 1,5 миллиона человек. Среди всех посетителей 35% пришлось на родителей с детьми до 12 лет. 33% - молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, без детей. 21% - взрослые в возрасте от 25 лет, без детей до 12 лет включительно. 11% - туристы. При этом 63% посетителей составляют жители Москвы в пределах МКАД, 26% - жители Москвы за пределами МКАД и МО, 11% - жители других регионов РФ или стран. Ключевыми целями визитов на время праздников стали магазины (35%), развлечения (30%), прогулка (21%) и точки питания (14%).
Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент" Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент"
Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент"

"Новый год - традиционно любимый семейный праздник, который собирает вместе самых родных и близких людей. В это время торговые центры становятся настоящим местом притяжения жителей города и их гостей. Мы рады, что многие с удовольствием проводят время с семьей именно в нашем ЦДМ на Лубянке, погружаются в атмосферу волшебства и детства. Мы с большим вниманием подошли к подготовке предновогодней программы, поэтому столь высокий уровень посещаемости - очень ценный результат нашей работы", - рассказывает Светлана Мазур, вице-президент компании "Галс-Девелопмент".

Весь декабрь и на протяжении новогодних каникул для гостей ЦДМ ежедневно работала ярмарка дизайнерских подарков. Здесь желающие могли приобрести елки, декоративные украшения, гирлянды, снежные шары, вязаные вещи ручной работы и многое другое. Приятным бонусом для посетителей стали акция "Подарок за покупку" с гарантированными призами и бесплатной упаковкой подарков. Праздничное настроение создавали Снегурочки-барабанщицы, Парад Игрушек и задорная анимационная команда. Дети с удовольствием посещали сказочные театральные представления и шоу в сопровождении оркестров Снеговиков и Дедов Морозов. В приемной Деда Мороза каждый мог отправить письмо с желаниями и встретить главного зимнего волшебника со Снегурочкой. В этот раз Дедушка украсил свой дом игрушками и сладостями от Kinder, дети рассказывали стихотворения и получали сладкие подарки.

28 декабря в главном атриуме "Центрального Детского Магазина на Лубянке" состоялось масштабное новогоднее представление. Концерт стал торжественным завершением большого "Путешествия Деда Мороза", ежегодного всероссийского проекта телеканала "НТВ". ЦДМ выступил партнером мероприятия третий год подряд. Гости стали участниками красочного шоу, встретили Деда Мороза, увидели яркие танцевальные номера детских хореографических коллективов "Вступление" и "Лапушки", красочные выступления Снегурочки и Феи-Волшебницы, приняли участие в фотосессии и конкурсах. Особенные призы получили победители конкурса "Письмо Деду Морозу" от ЦДМ на Лубянке и журнала "Большая Москва 24.РФ". 7 января состоялся праздничный концерт в исполнении симфонического оркестра.

Подробная информация о магазинах, акциях и ближайших мероприятиях ЦДМ на Лубянке представлена на сайте www.cdm-moscow.ru.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"

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