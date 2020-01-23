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23.01.2020 14:55
Рубрика: Власть

В ОДКБ начали строить планы на 2021 год

Текст: Тимофей Борисов

Страны-члены Договора о коллективной безопасности уже задумались о планах на будущий год. Консультации по проекту Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ на 2021 год состоялись в Объединенном штабе организации.

Фото: Предоставлено ОДКБ
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"Основной целью консультаций является обсуждение предложений и замечаний, поступивших по проекту плана от оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, и доработка его содержания", - отметил, открывая мероприятие, замначальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Хасан Калоев.

Подробностей о самом плане практически никаких нет. Единственное, что известно, так это то, что обсуждении приняли участие представители всех стран-членов, а также Координационной службы Совета командующих погранвойсками СНГ.

Как сообщил корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, "согласованы сроки, места проведения, составы привлекаемых органов управления и формирований, а также ответственные за проведение планируемых мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки на 2021 год".

Согласованный проект документа Объединенный штаб ОДКБ направит на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ для принятия решения о дальнейшем его направлении в государства - члены Организации на внутригосударственное согласование.

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