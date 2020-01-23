Xiaomi против iPhone. Роскачество нашло дешевую замену дорогим смартфонам

Бюджетные смартфоны способны составить конкуренцию популярным, но дорогим моделям. Об этом говорится в исследовании Роскачества.

Эксперты российской организации провели испытания более двух десятков смартфонов и обновило свой рейтинг, в который теперь входит почти 400 моделей от 33 брендов. В ходе тестирования выяснилось, что у многих дорогих аппаратов есть не уступающие по качеству, но более дешевые конкуренты.

В их числе специалисты назвали смартфоны Realme, Xiaomi, OnePlus, Oppo. При сравнении моделей учитывались производительность, качество снимков, время автономной работы и другие показатели.

С полным списком моделей можно ознакомиться на сайте Роскачества.