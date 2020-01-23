У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Xiaomi против iPhone. Роскачество нашло дешевую замену дорогим смартфонам

Текст:   Антон Благовещенский
23.01.2020,  
17:07

Бюджетные смартфоны способны составить конкуренцию популярным, но дорогим моделям. Об этом говорится в исследовании Роскачества.

Эксперты российской организации провели испытания более двух десятков смартфонов и обновило свой рейтинг, в который теперь входит почти 400 моделей от 33 брендов. В ходе тестирования выяснилось, что у многих дорогих аппаратов есть не уступающие по качеству, но более дешевые конкуренты.

Huawei привез в Россию смартфон-долгожитель дешевле 10 тысяч рублей
В марте Apple выпустит дешевый "iPhone SE 2". Что о нем известно

В их числе специалисты назвали смартфоны Realme, Xiaomi, OnePlus, Oppo. При сравнении моделей учитывались производительность, качество снимков, время автономной работы и другие показатели.

С полным списком моделей можно ознакомиться на сайте Роскачества.

гаджеты
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu/Kinopoisk
Илон Маск предложил добавить "Ведьмака" в Tesla. Реакция CD Projekt бесценна 14:35
смартфоны
Фото: Valve
Появились новые подробности о Half-Life: Alyx. Вот что известно об игре 11:30
Дуров обвинил Apple в слежке, а "крайним" все равно оказался WhatsApp 21.01.2020
Роскачество
Фото: pixabay.com
В Toshiba придумали, как сделать все ПК супермощными 22.01.2020
Роскачество назвало лучшие модели наушников 05.12.2019
Роскачество проверило новинки смартфонов 08.11.2019