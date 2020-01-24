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24.01.2020 18:20
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Борьба с эпидемией станет одной из тем новогоднего гала-концерта Медиакорпорации Китая

Медиакорпорация Китая внесла дополнение в программу новогоднего гала-концерта: ее часть решено посвятить теме борьбы с эпидемией нового вируса, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Эту часть концерта организаторы назвали "Любовь - это мост".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Прямой эфир грандиозного представления будет вестись из Пекина, концерт на двух других площадках - в Чжэнчжоу и в регионе "Большого залива" - выйдет в записи. Девизом празднования объявлено "Новогоднее спокойствие". Номера отобразят сплоченность китайского народа в борьбе с вирусом, всестороннее строительство "среднезажиточного" общества в новом году, ликвидацию нищеты и другие главные для страны темы.

Для обеспечения безопасности, а также здоровья актеров и зрителей концерта Медиакорпорация Китая предприняла строгие меры. Совместно с органами здравоохранения сформирована группа медицинского обеспечения, готовая оперативно оказать помощь и провести работы по дезинфекции и микробиологической стерилизации.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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