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24.01.2020,  
10:06
Текст:  Светлана Цыганкова

Для российского спецназа разработали новый вертолет Ми-8АМТШ-ВН

Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net

В России разработали новую версию вертолета Ми-8АМТШ-ВН для спецназа. Эта машина будет иметь усиленное вооружение.

Фото: M Radzi Desa / wikimedia.org
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Уже есть и облик модернизированного вертолета, рассказал ТАСС руководитель холдинга "Вертолеты России", входящего в Ростех, Андрей Богинский. Он добавил, что новая версия будет иметь расширенные опции и возможности, в том числе дополнительное оборудование. В машине улучшены средства поражения, обнаружения и распознавания цели.

Контракт на поставку вертолетов для спецназа и Сил специальных операций ВС РФ в базовой версии Ми-8АМТШ-ВН "Вертолеты России" подписали с Министерством обороны летом прошлого года. Речь идет о десяти винтокрылых машинах.

Вертолет Ми-8АТМШ-ВН предназначен для выполнения широкого круга задач: от транспортно-десантного до огневого обеспечения. Технический облик сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе и в Сирии. Вертолет оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием.

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