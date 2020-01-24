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Рубрика: Спорт

Экс-первая ракетка мира Возняцки провела последний в карьере матч

Текст: Максим Домчев
Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Экс-первая ракетка мира 29-летняя датчанка Каролин Возняцки провела последний матч в карьере, уступив Онс Жабер из Туниса в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

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Еще в декабре прошлого года бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки объявила о том, что после завершения Открытого чемпионата Австралии она завершит свою карьеру. Датчанка в матче третьего круга встречалась с представительницей Туниса Онс Жабер. Матч продолжался два часа семь минут и завершился поражением датчанки 5:7, 6:3, 5:7.

"Хочу поблагодарить за поддержку фанатов, мою семью, особенно моего отца, который тренировал меня все эти годы, - сказала после матча плачущая Возняцки. - Я обычно не плачу, но это те особенные моменты, которые я запомню навсегда. Это было великолепно, я счастлива и готова к следующей главе".

За свою карьеру датчанка выиграла 30 турниров WTA, включая Открытый чемпионат Австралии 2018 года и заработала около 35 миллионов долларов призовых.

Возняцки также объявила о том, что 18 мая в Копенгагене она проведет прощальный матч, в котором ее соперницей станет еще одна бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс.

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