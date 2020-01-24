Forbes объяснил, почему США могут проиграть возможную войну

Соединенные Штаты могут потерпеть поражение в возможном вооруженном конфликте в Евразии из-за хронической нехватки современных транспортных кораблей. Об этом говорится в опубликованной 24 января статье журнала Forbes.

По мнению обозревателя Лорена Томпсона, состояние американского флота оставляет желать лучшего: несколько десятков транспортных судов ВМС морально устарели и не могут быть использованы оперативной для переброски на значительные расстояния личного состава, снаряжения и техники.

Автор материала уверен, что этой уязвимостью не преминут воспользоваться Россия и Китай, которые с каждым годом все активнее проводят военно-морские учения.