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24 января 2020 г.

Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 января 2020 года № 11-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 24 января 2020 г.
Опубликован 24 января 2020 г.
Вступает в силу 24 января 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 апреля 2013 года № 24-оз "О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", учитывая решение Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 21 января 2020 года № 2), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за IV квартал 2019 года:

в среднем на душу населения - 14699 рублей;

для трудоспособного населения - 15889 рублей;

для пенсионеров - 12067 рублей;

для детей - 14615 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова


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