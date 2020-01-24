Постановление администрации Липецкой области от 23 января 2020 года № 20 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Липецкой области за 4 квартал 2019 года"

Новости

Genesis может выпустить конкурента Mercedes GLS 15:12
Один человек пострадал в результате взрыва в Хьюстоне 15:00
Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани 15:00
В Москве ребенка госпитализировали после неудачного промывания носа 14:59
Психологи рассказали, о чем переживают дети после развода родителей 14:53
КС РФ обязал уточнить правила предоставления отпуска полицейским 14:50
В Саратовской области подросток избил отчима трубой 14:47
В Коми освободили из СИЗО возможного посредника в передаче взятки 14:46
Вышел трейлер фильма о скандале "Иран - контрас" с Аффлеком и Дефо 14:45
В Италии раскопали роскошную 2600-летнюю усыпальницу 14:42
Выброс угольной пыли на Новочеркасской ГРЭС напугал горожан 14:41
В пещерах Малайзии найдено оружие возрастом 17 тысяч лет 14:39
Водохранилища Крыма наполнены лишь на треть от проектного объема 14:30
Под Воронежем раскрыли аферу с маткапиталом 14:29
Фильмы кинофестиваля Arctic open покажут в глубинке Поморья 14:28
Мишустин примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи 14:26
В Красноярске задержали организаторов порностудии, снимавшей подростков 14:25
В Приморье завершился матч за мировую женскую шахматную корону 14:16
Почему Лукашенко не хочет быть последним президентом Беларуси 14:15
Заведено дело на врачей, не лечивших нижегородцев с болезнью Фабри 14:13
В Кизляре локализовали вспышку кишечной инфекции 14:12
Названы регионы России, которыми интересуются иностранные туристы 14:12
Опасно ли для здоровья и техники проходить через рамки металлоискателей 14:10
Песков заявил об отсутствии просьбы о помиловании от Иссахар 14:08
Песков назвал круг обязанностей Орешкина в Кремле 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 января 2020 г.

Постановление администрации Липецкой области от 23 января 2020 года № 20 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Липецкой области за 4 квартал 2019 года"

Дата подписания 23 января 2020 г.
Опубликован 24 января 2020 г.

В соответствии с Федеральным Законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 164-ОЗ "О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области" и Законом Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 223-ОЗ "О потребительской корзине в Липецкой области" администрация Липецкой области постановляет:

Установить по представлению управления труда и занятости Липецкой области величину прожиточного минимума в целом по Липецкой области за 4 квартал 2019 года:

в расчете на душу населения - 9 169 руб.;

для трудоспособного населения - 9 914 руб.;

для пенсионеров - 7 710 руб.;

для детей - 9 308 руб.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией