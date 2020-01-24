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24.01.2020 16:49
Рубрика: Спорт

Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на "Дакаре"

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Bernat Armangue Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Спустя неделю после полученных травм во время ралли-рейда "Дакар" скончался в больнице мотогонщик из Нидерландов Эдвин Стравер.

Спортсмен попал в аварию на предпоследнем этапе гонки, который состоялся 16 января. Стравер на скорости примерно 50 км/ч врезался в дюну на 120-м километре дистанции. При падении он сломал один из шейных позвонков.

Португальский мотогонщик погиб на ралли "Дакар"

Попавшего в аварию голландца обнаружил мотогонщик из Португалии Мариу Патрау, который сумел вызвать помощь. Стравера доставили в больницу Эль-Рияда, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось, сообщает Motorsport.

На "Дакаре-2020" эта трагедия стала второй. На седьмом этапе гонки скончался португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

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