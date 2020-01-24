Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на "Дакаре"

Спустя неделю после полученных травм во время ралли-рейда "Дакар" скончался в больнице мотогонщик из Нидерландов Эдвин Стравер.

Спортсмен попал в аварию на предпоследнем этапе гонки, который состоялся 16 января. Стравер на скорости примерно 50 км/ч врезался в дюну на 120-м километре дистанции. При падении он сломал один из шейных позвонков.

Попавшего в аварию голландца обнаружил мотогонщик из Португалии Мариу Патрау, который сумел вызвать помощь. Стравера доставили в больницу Эль-Рияда, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось, сообщает Motorsport.

На "Дакаре-2020" эта трагедия стала второй. На седьмом этапе гонки скончался португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.