Названо слабое место США в случае войны

История показала, что океаны, отделяющие США от Европы и Азии, неоднократно служили препятствием для нападения врагов. Однако при нынешнем состоянии американского флота обилие водных пространств является проблемой для национальной безопасности.

Об этом в журнале Forbes пишет военный эксперт Лорен Томпсон. Он указывает на то, что стратегически важно вовремя перебросить войска и технику в районы боевых действий: как правило, события разворачиваются вдали от берегов США. И единственный способ сделать это - по морю: воздушные перевозки слишком дороги, около 90 процентов необходимой техники и оружия нужно везти по воде.

Для перевозки используется несколько десятков ролкеров, которые позволяют транспортировать технику не разбирая. Но 65 единиц Лорен Томпсон называет устаревшими. Недавние учения показали, что только два из пяти надводных судов были готовы выйти в море и выполнить поставленные задачи в срок. Это означает, что военная мобилизация в будущем возможном конфликте не пройдет гладко. И военные силы США, находящиеся в зоне военных действий, могут оказаться недостаточно оснащенными в решающий момент.

Командование ВМФ неоднократно предупреждало об опасностях старения флота. Нынешние программы предполагают продление сроков службы имеющихся единиц, закупки подержанных кораблей в этом десятилетии и новых - в следующем. Однако неизвестно, получат ли эти планы должную финансовую поддержку, пишет Лорен Томпсон. Бюджет уже пересмотрен из-за необходимости переоснащения подлодок и в ближайшие годы роста расходов на оборону не предвидится. "Говоря откровенно, Америка может проиграть войну на евразийском материке из-за отсутствия своевременной доставки по морю", - резюмирует Лорен Томпсон.