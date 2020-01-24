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24.01.2020 07:59
Рубрика: В мире

Пентагон в 2020 году может начать масштабную передислокацию войск

Текст: Максим Макарычев
Пентагон в 2020 году может начать масштабную передислокацию войск в мире. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер во время своего выступления в Майами, сообщает Reuters.
Фото: Susannah George/ Reuters Фото: Susannah George/ Reuters
Фото: Susannah George/ Reuters

Эспер пояснил, что он "не хочет устанавливать точные сроки завершения своего так называемого "общеоборонного обзора", который, как ожидается, вызовет эти передвижения войск. Однако, по оценкам экспертов, подобные приготовления в американском военном ведомстве могут осуществить до наступления первого октября. Впрочем, непонятно, как практически могут осуществиться эти намерения в свете предстоящих в Соединенных Штатах в ноябре этого года выборов президента.

Фото: TSGT PERRY HEIMER/Wikipedia
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Речь идет о возможной отправке большего количества американских сил в Азию и возвращении обратно в Соединенные Штаты подразделений американского воинского контингента, находящегося в различных частях света. В частности, на азиатское направление могут быть переброшены десятки тысяч американских солдат, находящихся в Латинской Америке.

Данные меры, в целом соответствуют стратегии Белого дома сосредоточиться на контртеррористических операциях в Ираке, Афганистане, Сирии и в других горячих точках.

В Пентагоне не исключают возможного сокращения американских войск не только в Латинской Америке, но и в Западной Африке. Вместе с тем, многие официальные лица США обеспокоены ростом численности исламистских боевиков в этой части Черного континента. Как отмечают эксперты, окончательного решения на этот счет пока не принято.

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