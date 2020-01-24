Пентагон в 2020 году может начать масштабную передислокацию войск

Эспер пояснил, что он "не хочет устанавливать точные сроки завершения своего так называемого "общеоборонного обзора", который, как ожидается, вызовет эти передвижения войск. Однако, по оценкам экспертов, подобные приготовления в американском военном ведомстве могут осуществить до наступления первого октября. Впрочем, непонятно, как практически могут осуществиться эти намерения в свете предстоящих в Соединенных Штатах в ноябре этого года выборов президента.

Речь идет о возможной отправке большего количества американских сил в Азию и возвращении обратно в Соединенные Штаты подразделений американского воинского контингента, находящегося в различных частях света. В частности, на азиатское направление могут быть переброшены десятки тысяч американских солдат, находящихся в Латинской Америке.

Данные меры, в целом соответствуют стратегии Белого дома сосредоточиться на контртеррористических операциях в Ираке, Афганистане, Сирии и в других горячих точках.

В Пентагоне не исключают возможного сокращения американских войск не только в Латинской Америке, но и в Западной Африке. Вместе с тем, многие официальные лица США обеспокоены ростом численности исламистских боевиков в этой части Черного континента. Как отмечают эксперты, окончательного решения на этот счет пока не принято.