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24.01.2020 16:08
Рубрика: Власть

Песков назвал Грефа успешным руководителем

Текст: Кира Латухина

В Кремле высоко оценили работу главы Сбербанка Германа Грефа и на посту главы этого кредитного учреждения, и в целом; в том числе и в сфере искусственного интеллекта.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Греф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка

"Греф - действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка и не только", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Греф непосредственно участвует в процессах по искусственному интеллекту. "Занят в очень многих процессах, - также сказал он. - И, безусловно, его работа очень высоко ценится".

Вопросы по контрольному пакету Сбербанка Песков переадресовал в правительство.

Власть Работа власти Внутренняя политика Компании Финансы Сбербанк

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