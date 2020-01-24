Песков назвал Грефа успешным руководителем

В Кремле высоко оценили работу главы Сбербанка Германа Грефа и на посту главы этого кредитного учреждения, и в целом; в том числе и в сфере искусственного интеллекта.

"Греф - действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка и не только", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Греф непосредственно участвует в процессах по искусственному интеллекту. "Занят в очень многих процессах, - также сказал он. - И, безусловно, его работа очень высоко ценится".

Вопросы по контрольному пакету Сбербанка Песков переадресовал в правительство.