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24.01.2020 18:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии арестовали юношу, напавшего с ножом на родителей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

17-летний юноша из Ишимбая, который напал на родителей с ножом, арестован на время следствия. Следующие два месяца подозреваемый проведет в СИЗО. Об этом "РГ" сообщил старший помощник руководителя управления СК по Башкирии Евгений Каневский.

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Напомним, молодой человек, придя домой, с ножом набросился на троих взрослых: мать, отца и знакомую, которая пришла к ним в гости. Нанеся им несколько ударов, юноша убежал, но вскоре был задержан полицией.

Уголовное дело возбуждено о покушении на убийство двух и более лиц. Отец юноши и гостья находятся в больнице.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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