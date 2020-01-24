В Уфе похитили драгоценности из храма

Полиция Уфы разыскивает двоих мужчин, которые подозреваются в ограблении храма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Заявление о похищении драгоценностей из помещения храма поступило в отдел полиции Советского района Уфы. Стражи порядка, прибыв на место, изъяли записи камер видеонаблюдения, которые запечатлели двух подозреваемых, которые, вероятно, и похитили ювелирные украшения, принесенные прихожанами в качестве пожертвования.

Известно, что один из подозреваемых убежал, а второй уехал на автомобиле ВАЗ 2114 серебристого цвета.

Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж".