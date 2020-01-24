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24.01.2020 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе прокуратура проверит школу, где 12-летнюю девочку ударили ножом

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Нападение с ножом на девочку, произошедшее в одной из школ Уфы 23 января стало поводом для прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

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По данным надзорного органа инцидент произошел в коридоре уфимской школы № 24. По версии следствия, шестиклассница нанесла удары ножом в область живота своей 12-летней двоюродной сестре. После этого ребенка увезли в больницу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Прокуроры собираются дать оценку действиям должностных лиц всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые обязаны выявлять детей, оказавшихся в опасном положении. Кроме того проверка коснется работы сотрудников школы, в которой произошло ЧП, и родителей ребенка, подозреваемого в нападении на сестру.

Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки, которую проводит региональный следком.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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