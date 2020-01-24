Видео: Под Смоленском нашли подпольную оружейную мастерскую

Житель Смоленской области задержан по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщили в МВД России.

Скорее всего, задержанному будет предъявлено более широкое обвинение, поскольку у него нашли кустарную мастерскую по возвращению охолощенного оружия в боевое состояние.

- При обыске изъято шесть автоматов Калашникова, восемь карабинов, три винтовки - в том числе одна снайперская, - охотничье ружье, пистолет и револьвер Нагана. Часть оружия со следами переделки. Также изъято 14 гранат времен Великой Отечественной войны, два взрывателя, около двух килограммов пороха и примерно четыре тысячи боеприпасов различного калибра, - рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ, "черный оружейник" отпущен под подписку о невыезде.