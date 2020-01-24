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24.01.2020 14:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кизляре локализовали вспышку кишечной инфекции

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Вспышка кишечной инфекции в дагестанском Кизляре локализована, сообщает пресс-служба мэрии.

В Кизляре будут реконструированы некачественные водопроводные сети

По данным на 24 января выявлен только один новый случай заболевания. Из медучреждений выписали 156 человек, в том числе 83 детей. В больницах Кизляра и Тарумовского района остаются 74 пациента, среди которых 42 ребенка.

Проводятся подворные обходы. Врачи осмотрели 1189 человек. С 6 по 24 января было госпитализировано 230 жителей.

Для профилактических мероприятий выделили 2390 флаконов Интести-бактериофата. Прививки против брюшного тифа сделали 25 дагестанцам, против дизентерии Зонне - 132, гепатита А - 2300.

- В целом мы можем говорить о стабилизации ситуации. Комплекс мер, принятых по линии минздрава, мэрии города, Роспотребнадзора и других служб, дал результат. Несмотря на это, мы продолжаем обеззараживание городской водопроводной системы, провели дезинфекцию во всех учреждениях, включая образовательные, - говорит мэр Кизляра Александр Шувалов.

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В школе № 7 и гимназии № 6, закрытых после вспышки инфекции, начались занятия. Во всех помещениях провели дезинфекцию. Обработали также прилегающие территории. Аналогичные противоэпидемические мероприятия провели и в остальных образовательных организациях.

- Во всех школах установлены кулеры с питьевой водой и разовые стаканы. На использование бутилированной воды введен запрет. Обеззараженная вода по магистральной водопроводной сети также поступает. В школах нами приняты все меры безопасности и продолжаются профилактические мероприятия, - отметила начальник отдела образования администрации Кизляра Наталья Семенченко.

Из-за приостановления учебного процесса городские школы не посещали 2383 ученика.

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