У берегов Камчатки поднимутся десятиметровые волны

В Олюторском и Карагинском районах Камчатского края 25-26 января объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по региону.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 января днем в Беринговом море у северо-восточного побережья Камчатки ожидаются волны высотой 8-10 метров.

Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом. Экипажам, находящимся в штормовых районах, рекомендуют укрыться от непогоды в безопасных местах.