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24.01.2020 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека пострадали в результате взрыва на пермской ТЭЦ

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Региональная прокуратура и следственный комитет начали проверку пермской ТЭЦ-6, где в результате взрыва пострадали два человека.

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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, было установлено, что два работника ТЭЦ-6 при помощи химических реагентов производили чистку емкости, предназначенной для фильтрации воды. Внезапно в лампе, которую они использовали для освещения на месте работ, произошло короткое замыкание, что, вероятно, стало причиной воспламенения паров газа. В емкости произошел взрыв, от которого пострадали оба сотрудника предприятия. Они были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

В компании "Т Плюс", которая является собственником ТЭЦ-6, заявили, что для расследования обстоятельств происшествия на предприятии создана специальная комиссия. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, пострадали двое сотрудников подрядной организации. Сотрудники надзорного ведомства совместно с госинспецией труда дадут правовую оценку действиям должностных лиц в сфере охраны труда на промышленном предприятии.

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