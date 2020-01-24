Два человека пострадали в результате взрыва на пермской ТЭЦ

Региональная прокуратура и следственный комитет начали проверку пермской ТЭЦ-6, где в результате взрыва пострадали два человека.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, было установлено, что два работника ТЭЦ-6 при помощи химических реагентов производили чистку емкости, предназначенной для фильтрации воды. Внезапно в лампе, которую они использовали для освещения на месте работ, произошло короткое замыкание, что, вероятно, стало причиной воспламенения паров газа. В емкости произошел взрыв, от которого пострадали оба сотрудника предприятия. Они были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

В компании "Т Плюс", которая является собственником ТЭЦ-6, заявили, что для расследования обстоятельств происшествия на предприятии создана специальная комиссия. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, пострадали двое сотрудников подрядной организации. Сотрудники надзорного ведомства совместно с госинспецией труда дадут правовую оценку действиям должностных лиц в сфере охраны труда на промышленном предприятии.