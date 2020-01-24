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24 января 2020 г. 19:30
Общество
Текст: Артем Локалов

Спасение на водах

Храму-пирамиде, стоящему посреди реки в Казани, не дадут разрушиться
В прошлом году нам написал подполковник запаса Андрей Левченко. В отпуске он побывал с семьей в Казани и остался под впечатлением от города. Все было замечательно до посещения храма-памятника воинам, павшим в 1552 году при взятии Казани войском Ивана Грозного.
Храм-памятник во время разлива Казанки. Конец XIX - начало ХХ века. Фото: wikipedia.org
Храм-памятник во время разлива Казанки. Конец XIX - начало ХХ века. Фото: wikipedia.org

Это один из старейших в истории воинских мемориалов России. Он хорошо виден от Казанского кремля. "Но, к сожалению, сейчас памятник, который находится посреди реки Казанки, заброшен, - пишет Андрей Левченко. - Судя по тому, что мы увидели, его, в основном, посещают рыбаки и маргинальные личности. Памятник зарос травой и представляет печальное зрелище... Почему в Казани, где отреставрированы многие объекты культурного наследия, у властей не хватило средств на его восстановление? Обращаюсь к редакции журнала "Родина": может, сможете сдвинуть решение проблемы..."

Мы занялись этим вопросом. Но сначала немного истории.

Изначально по повелению Ивана Грозного над захоронением погибших при взятии города был заложен монастырь. Но потом из-за разливов реки его перенесли на гору - сейчас монастырь известен как Зилантов Свято-Успенский.

А храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя в виде пирамиды, спроектированный Николаем Алферовым, появился на этом месте уже в 1823 году. Как правило, каждую весну он тоже подтапливался речными водами. Так было до середины ХХ века, когда после строительства Куйбышевского водохранилища, храм-памятник оказался на острове, к которому вела дамба.

Храм-памятник летом 2019 года. / Андрей Левченко

Да, он пережил революцию, хотя после нее лишился креста, знаков Дома Романовых, надписи "В память победы над татарами 1552 года". Разобрали даже кости убитых воинов, которые с XIX века хранились в большой гробнице, и иконы, которые использовали как стройматериал. Удивительно, как памятник не разрушили совсем или не затопили.
Кто и зачем спасает храм, затопленный при строительстве водохранилища

Он сохранился - и в 1946-м, впервые в ХХ веке, тут проводили реставрационные работы, затем ремонт был в 1989-м. С тех пор храм постепенно приходил в упадок. Работы на нем начались в середине 2010-х.

Как пояснил "Родине" директор Главного инвестиционно-строительного управления Республики Татарстан Марат Айзатуллин, "был проведен ремонт цоколя, систем инженерного обеспечения и благоустройство". Сейчас, по его словам, ведутся работы по берегоукреплению территории.

Воссоздание кладки цоколя из белокаменных блоков. / предоставлено Казанской епархией

Айзатуллин также отметил, что подробной информацией обладает собственник здания - Казанская епархия Русской Православной Церкви. Там, в свою очередь, уточнили, что являются пользователями объекта, находящегося в федеральной собственности.

Главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов сообщил, что в 2019 году был выполнен окончательный проект реставрации памятника:

- Он прошел историко-культурную и государственную экспертизу. Подготовлена вся проектно-сметная документация. Реставрация разбита на несколько этапов. Начало первого планируется в 2020 году. Отмечу, что возобновление всех работ на объекте стало возможным благодаря помощи президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, к которому обратился митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Реставрация должна возобновиться в этом году. / предоставлено Казанской епархией

Михаил Федотов предоставил план выполненных и планируемых работ. Уже начато устройство системы отопления, воссоздание кладки цоколя из белокаменных блоков. Но впереди работ еще больше - замена кровли, восстановление штукатурки и декора, воссоздание интерьера, благоустройство территории.
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Казанский храм-памятник виден из Кремля, у туристов всегда возникает вопрос, что это за пирамида посреди реки. Она действительно уникальная. Позже по подобию храма-памятника в Казани строились и другие.

Например, часовня Александра Невского в Москве - в память об убитых воинах Русско-турецкой войны. Она была разрушена после революции - первым из московских храмов. А другой московский храм-памятник - в честь Героев Плевны - долго находился в запустении, но все же дошел до наших дней. Как и Никольский храм-пирамида - памятник погибшим защитникам Севастополя в Крымской войне.

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#журнал Родина
#памятники