В Саратовской области подросток избил отчима трубой

В Саратовской области 16-летний подросток избил отчима до полусмерти металлической трубой.

Как сообщает СУ СК по региону, криминальный инцидент случился в квартире в поселке Вольск-18, где юноша жил с матерью и 44-летним отчимом. По версии следствия, поссорившись с отчимом, молодой человек сбил мужчину с ног, а затем, не давая ему встать, избил металлической трубой от турника. В результате отчим получил многочисленные переломы, в том числе костей черепа, и повреждения внутренних органов.

Затем юноша позвонил своей бабушке и попросил вызвать полицию. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.