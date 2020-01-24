Томич украл у жителя села две тонны меда в ведрах

В Томской области полиция возбудила уголовное дело по факту кражи 160 ведер меда в селе Михайловка Зыряноского района. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, по подозрению в преступлении задержан 36-летний местный житель.

Как уточняют в полиции, ранее подозреваемый судим не был. Что толкнуло его на совершение столь странного преступления, пока неясно. Заявление в правоохранительные органы написал владелец лакомства. По его словам, "неизвестное лицо проникло на территорию частного домовладения, откуда похитило 160 ведер с медом".

Как установили полицейские, злоумышленник взломал дверь в омшаник, расположенный на улице Гончарова, и оттуда тайно вынес две тонны пчелиного продукта. Ущерб составил 600 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о краже в крупном размере, преступнику грозит до шести лет лишения свободы.