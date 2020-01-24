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24.01.2020 09:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе закрыли незаконный склад нефтепродуктов

Текст: Татьяна Кузнецова (Кемеровская область)

В Кемеровской области суд приостановил работу склада нефтепродуктов, который был возведен без разрешения на строительство.

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В пресс-службе управления ФССП России по Кемеровской области пояснили, что ранее Сибирское управление Ростехнадзора обнаружило на нефтеперерабатывающем заводе нарушения при эксплуатации здания склада, которое, как оказалось, было возведено без разрешения на строительство.

Предприятию дали время, чтобы привести документацию в порядок и ввести резервуары для хранения в эксплуатацию. Но при выездной проверке сотрудники Ростехнадзора обнаружили, что нарушения так и не устранили, а  склад продолжают использовать для хранения нефтепродуктов. В частности, проверяющие обнаружили в парке светлых нефтепродуктов несколько заполненных резервуаров.

Арбитражный суд Кемеровской области, рассмотрев дело об административном правонарушении, приостановил эксплуатацию склада на 90 суток. Судебные приставы исполнили решение суда.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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