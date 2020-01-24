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24.01.2020 16:40
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Три футболиста ФК "Машук-КМВ" дисквалифицированы за ставки

Текст: Александр Ершов (Ставропольский край)

В пятницу глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев рассказал журналистам, что три игрока, выступающие в зоне Юг ПФЛ клуба "Машук-КМВ" из Пятигорска, дисквалифицированы за участие в тотализаторе: они делали ставки на матчи своей команды. По информации "Спорт-Экспресс," наказанию подверглись защитники Роман Демидов (26 лет) и Даниила Лезгинцев (27), а также 23-летний вратарь Иван Малолетков, выступающие за коллектив из столицы СКФО.

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"Футболисты нарушили регламент, - уточнил Андреев. - Мы пообщались с ними и их представителями и приняли следующее решение: Лезгинцеву - запрет на осуществление футбольной деятельности на два года и штраф 300 тысяч рублей. Демидову и Малолеткову - тоже запрет на осуществление футбольной деятельности на год и штрафы по 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в установленном порядке. Такой вопрос впервые рассматривался на заседании комитета по этике РФС. В ближайшее время придется рассматривать не одну ситуацию не одного футболиста по похожим историям".
Как выяснилось, ранее президент ФК "Машук-КМВ" Александр Сахтариди также заявил, что "футболисты его команды делали ставки на результаты клуба".

Футбольная команда из популярного города-курорта - одна из  старейших на Северном Кавказе, она была создана в 1936 году и носила название "Динамо". Причем в этом же году пятигорчане играли в высшей лиге первенства СССР. Правда, команда сразу же вылетела в низший дивизион, но с тех пор регулярно участвует в чемпионах страны под разными именами ("Машиностроитель", Машук", "Энергия"). Причем с 2006 по 2009 год выступала в первой лиге чемпионата России.

В первенстве ПФЛ сезона-2019/2020  "Машук-КМВ" после первого круга занимает восьмое место в зоне "Юг", набрав в 18 матчах 24 очка.

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