В Петербурге на директора школы напал грабитель с ломом

Прогулка до дома выдалась несчастливой для петербургского педагога. Директора школы ограбили, угрожая "фомкой".

По сведениям ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области преступление произошло на территории Невского района, с исторически сложившимся говорящим названием "Веселый поселок". Около половины седьмого вечера возле лифта в парадной дома 172 по улице Кржижановского на 66-летнюю директора школы, проживающую по этому же адресу, напал блондин с небольшим ломом, напоминающим "фомку".

По сведениям потерпевшей, худощавому мужчине славянского типа на вид было 30-35 лет. Женщина предпочла не сопротивляться и отдала преступнику кошелек с банковскими картами и ста рублями наличности. Добычей нападавшего также стал iPhone восьмой модели. Ущерб составил 27 500 рублей.

Преступление было зафиксировано видеозаписью ТСЖ, ориентировка на преступника разослана в территориальные отделения МВД.