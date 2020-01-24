Зарплаты мурманских учителей повысят до средних по региону

Министр просвещения Сергей Кравцов обсудил с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом повышение зарплат учителей и выполнение нацпроекта "Образование". Они договорились взять ситуацию под совместный контроль: цель - как можно быстрее довести зарплаты школьных учителей до 100% от среднего уровня по экономике региона.

Напомним, ранее в образовательном центре "Сириус" президент Владимир Путин отметил, что в Мурманской области этот показатель самый низкий: заработная плата учителей составляет 95,3% от средней.

- Выполнение майского указа президента по зарплатам учителей - приоритет в работе министерства, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Важно внимательно относиться к нашим учителям, поддерживать достойный уровень оплаты их труда и престиж профессии педагога. В течение года зарплаты мурманских учителей должны быть доведены до предусмотренного майским указом уровня.

В разговоре с министром губернатор Андрей Чибис рассказал, что первые шаги в этом направлении уже сделаны.

- Молодые учителя в Мурманской области будут получать не менее 35 тысяч рублей в месяц, а ежемесячная надбавка заслуженным педагогам составит 10 тысяч рублей, вместо 400 рублей, - рассказал он. - Ежемесячная выплата за классное руководство увеличена с 2,4 тысячи рублей до 8 тысяч рублей.