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Главе донского минздрава предъявили обвинение в превышении полномочий 09:12
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24.01.2020 09:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главе донского минздрава предъявили обвинение в превышении полномочий

Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)

Министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской официально предъявлено обвинение в превышении полномочий, сообщает РИА Новости.

Несмотря на то, что ее задержали еще в конце ноября 2019 года и она находилась под домашним арестом, она пока сохранила свой пост. Накануне на пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что она останется министром как минимум до решения суда.

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Напомним, главе донского минздрава инкриминируют превышение полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность. Как сообщалось ранее, ФАС России выявила признаки антиконкурентного соглашения между министерством здравоохранения, организаторами торгов и хозяйствующим субъектом, запрещенного статьей 16 закона "О защите конкуренции". Нарушения обнаружены при проведении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области в 2017-2018 годах.

Если вина подозреваемой подтвердится, ей может грозить до семи лет тюрьмы.

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