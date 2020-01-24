Главе донского минздрава предъявили обвинение в превышении полномочий

Министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской официально предъявлено обвинение в превышении полномочий, сообщает РИА Новости.

Несмотря на то, что ее задержали еще в конце ноября 2019 года и она находилась под домашним арестом, она пока сохранила свой пост. Накануне на пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что она останется министром как минимум до решения суда.

Напомним, главе донского минздрава инкриминируют превышение полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность. Как сообщалось ранее, ФАС России выявила признаки антиконкурентного соглашения между министерством здравоохранения, организаторами торгов и хозяйствующим субъектом, запрещенного статьей 16 закона "О защите конкуренции". Нарушения обнаружены при проведении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области в 2017-2018 годах.

Если вина подозреваемой подтвердится, ей может грозить до семи лет тюрьмы.