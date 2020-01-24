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24.01.2020 17:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд не продлил домашний арест главы донского минздрава

Текст: Николай Грищенко

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону не стал продлевать домашний арест главе Министерства здравоохранения региона Татьяне Быковской. Высокопоставленную чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.

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"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили "РГ" в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

Напомним, Татьяну Быковскую задержали сотрудники ФСБ в ноябре прошлого года. В министерстве и по месту жительства чиновницы прошли обыски.

Задержание проводилось в рамках дела, ранее возбужденного ФАС России в отношении регионального Минздрава и ряда медицинских учреждений. Антимонопольное ведомство выявило признаки антиконкурентного соглашения, в ходе которого были нарушены закупочные процедуры на право оказания в 2017 и 2018 годах услуг по утилизации медицинских отходов.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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