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24.01.2020 11:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из курганского поселка перестанут откачивать сточные воды

Текст: Валентина Пичурина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прокуратура Курганской области даст оценку законности действий ресурсоснабжающей организации, которая предупредила о прекращении водоотведения в поселке Варгаши. В надзорном ведомстве сообщили, что сейчас идет проверка о возможном нарушении прав жителей на получение коммунальной услуги.

О том, что в Варгашах с 30 января будет прекращено водоотведение, заявила компания "Водный Союз". По ее данным, они вынуждены это сделать, потому что департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области не утвердил тариф для поселка в конце 2019 года. Таким образом, прием и перекачка стоков в Варгашах больше не входит в их обязанности. При этом водой жители поселка будут обеспечены.

- В связи с отсутствием тарифа и ранее убыточной деятельностью мы больше не имеем возможности продолжать работу по водоотведению в Варгашах, - подчеркивает генеральный директор ресурсоснабжающей организации Владимир Овсянников. - Администрация поселка о нашем решении была проинформирована заблаговременно.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Почему курганцы могут остаться без воды

В компании отметили, что по решению профильного департамента в некоторых муниципалитетах тарифы на водоснабжение и водоотведение существенно снижены. По этой причине предприятие несет колоссальные убытки. Если случится авария на сетях, имеющих стопроцентный износ, у коммунальщиков не будет денег ее устранить.

Директор регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Гагарина ранее прокомментировала "РГ", что тарифы на водоотведение снижены, потому что в ряде муниципалитетов нет очистных сооружений, а затраты на очистку сточных вод закладывались в тариф по полной программе. Поэтому с этого года тариф установлен по факту оказания услуг.

Кстати, на днях Курганский областной суд подтвердил законность принятого департаментом тарифного решения по водоотведению в поселке Каргаполье. Действующая там ресурсоснабжающая организация тоже была не согласна со снижением тарифа. Между тем, если в первом полугодии 2019 года каргапольцы платили за услугу водоотведения 143,63 рублей за кубический метр, то после технического аудита сумма уменьшилась до 62, 61 рублей. Тариф на водоотведение (очистка сточных вод) с 52, 69 снизился до 17,59 рублей за куб. Теперь коммунальщики обязаны сделать перерасчет платежей за водоотведение жителям Каргаполья с учетом сниженного тарифа.

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